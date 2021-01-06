Банкиры назвали условие проведения кредитной амнистии в России

Банки поддержат проведение кредитной амнистии в России лишь при условии, что долги граждан погасит партия «Коммунисты России», поднявшая этот вопрос. Об этом в беседе с телеканалом «360» заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

«Банковская система абсолютно поддерживает кредитную амнистию, особенно если она будет за счет тех депутатов, которые это предлагают. Я уже устал повторять один простой и очевидный тезис: если заказываешь банкет, то заказывай его за свой счет», — заявил он, комментируя инициативу.

Тосунян высказал мнение, что нельзя обещать народу что-то хорошее, когда за это придется платить кому-то другому. По его словам, банкиры положительно относятся к предложению парламентариев, однако авторы инициативы должны быть готовы выделить деньги из собственных средств или бюджета — если у них есть такая возможность. В таком случае, утверждает Тосунян, амнистия будет иметь какой-то смысл. В противном же случае речь идет о «показухе и популизме».

Президент Ассоциации также напомнил, что АРБ учредила институт финансового омбудсмена, оказывающий поддержку гражданам. По его словам, испытывающие трудности обращаются в кредитные учреждения, и те в большинстве случаев идут навстречу. Тосунян подчеркнул, что принуждать банки к амнистии нельзя.

Ранее идею об амнистии кредитов оценили в Государственной Думе. В частности, первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг назвал эту инициативу опасной и нереализуемой. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков согласился с коллегой и указал на сложности с налогообложением, которые возникнут после амнистии.

5 января сообщалось, что в Госдуму было направлено предложение о проведении амнистии кредитов в пределах трех миллионов рублей. По словам председателя ЦК партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, инициатива связана с «затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране». Позже он добавил, что в госбюджете хватает финансов на погашение долгов россиян.