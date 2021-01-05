В Совфеде оценили идею амнистии кредитов россиян

В Совете Федерации оценили идею амнистии кредитов россиян в пределах трех миллионов рублей. Об этом во вторник, 5 января, стало известно изданию РБК.

По словам заместителя председателя комитета по экономической политике Константина Долгова, в данный момент правительство ищет «дополнительные шаги по поддержке населения», в особенности тех, кто находится в наиболее пострадавших категориях. Он также отметил, что сделано многое и для поддержания и развития малого и среднего бизнеса.

«Что же касается этого предложения, некой уравниловки, то у меня есть сомнения, — заявил Долгов. — Но здесь надо знакомиться с деталями инициативы, она нуждается в проработке». Он добавил, что данные меры должны быть «экономически обоснованы», важно также просчитать их дальнейшее влияние на состояние банковской системы.

В беседе с изданием своим мнением также поделился сенатор, заместитель председателя комитета по экономической политике Иван Абрамов. Он сказал, что подобное предложение ранее высказывали члены партии ЛДПР. «Эта идея уже не раз предлагалась в виде законопроектов, но, к сожалению, не проходила, хотя, считаю, что в принципе об этом стоит подумать», — прокомментировал он.

Ранее стало известно, что в Госдуму направлено предложение о проведении амнистии кредитов в пределах трех миллионов рублей. По словам председателя ЦК партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, инициатива связана с «затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране». Позже он добавил, что в госбюджете хватает финансов на погашение долгов россиян. Кроме того, важно принимать во внимание резервные фонды, сказал председатель партии.

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