Предложение об амнистии кредитов в России объяснили

Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин объяснил, по какой причине он предложил в Госдуму проект об амнистии кредитов в пределах трех миллионов рублей. Его слова во вторник, 5 января, передает РИА Новости.

Он отметил, что россияне должны иметь возможность погашать взятую сумму из банка за счет бюджетных средств. Уточняется также, что на данный момент в госбюджете есть 17 триллионов рублей. При этом, как заявил Сурайкин, долги граждан составляют около 1,6 триллиона рублей — менее 10 процентов от всего бюджета России. Кроме того, важно принимать во внимание резервные фонды, сказал председатель партии.

Если прописать отдельные нормы и использовать госмеханизмы для информирования граждан об их материальном положении, считает он, можно правильно распределить средства и избежать возможных злоупотреблений.

Ранее стало известно, что Госдуму направлено предложение о проведении амнистии кредитов в пределах трех миллионов рублей. По словам председателя ЦК партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, инициатива связана с «затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране».

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