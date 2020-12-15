Россияне погрязли в долгах

Доля просроченных потребительских кредитов в России выросла до 16 процентов (на 2,6 процентного пункта) в октябре по сравнению с началом года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с октябрем прошлого года доля просроченных займов увеличилась на 0,6 процентного пункта. Рост связан с реструктуризацией банками «проблемных» кредитов. Однако если бы не реструктуризация, то уровень просрочки мог быть более высоким, отмечают эксперты.

Больше всего погрязли в долгах жители Ставропольского края (22,1 процента), Волгоградской области (20,6 процента) и Краснодарского края (19,9 процента). Самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам были зафиксированы в Ханты-Мансийском АО, Республике Саха (Якутия) и Республике Татарстан.

По итогам августа 2020 года портфель кредитов наличными, по которым не было платежей более 90 дней, достиг 570,05 миллиарда рублей. За месяц в проблемные попало почти 80 тысяч ссуд на 27,31 миллиарда рублей.