У российских банков нашли новую «проблемную зону»

Кредитные карты стали новой «проблемной зоной» для российских банков. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства АКРА.

По утверждению аналитиков, люди, которые до начала пандемии активно брали потребкредиты, не смогли продолжать их оформлять, в том числе из-за ужесточения политики банков. Такие клиенты стали наращивать задолженность именно по кредиткам, а потом из-за роста нагрузки обращались за реструктуризацией долга.

По информации регулятора, к концу августа банки реструктурировали чуть больше 1,6 миллиона розничных ссуд на 734 миллиарда рублей. При этом на 1 апреля на кредитные карты приходился всего 1 процент от портфеля кредитов с пересмотренными условиями, а к 1 августа доля реструктуризаций по кредиткам подскочила до 12 процентов (80–85 миллиарда рублей).

В августе стало известно, что кредитные организации стали массово предлагать компаниям-должникам реструктуризацию выданных ранее кредитов. В июле системно значимыми банками было реструктуризировано 4,5 процента кредитов юрлицам на сумму 1,3 триллиона рублей, что превышает треть от общего объема проблемных корпоративных долгов. С начала года ЦБ снизил ключевую ставку на два процентных пункта — с 6,25 до 4,25 процента годовых, что повлекло снижение общего уровня рублевых ставок.

Ранее сообщалось, что со снятием карантинных ограничений российские банки начали активно переманивать клиентов друг у друга. Так, летом 2020-го число банков, снизивших ставки при рефинансировании розничных кредитов, удвоилось. При этом собственным заемщикам кредиты рефинансируют не по всем видам ссуд или с дополнительными условиями.