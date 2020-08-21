Российские банки начали переманивать клиентов друг у друга

Со снятием карантинных ограничений российские банки начали активно переманивать клиентов друг у друга. Как сообщает РБК, летом 2020-го число банков, снизивших ставки при рефинансировании (погашении кредитов за счет выдачи новых) розничных кредитов, удвоилось. При этом собственным заемщикам кредиты рефинансируют не по всем видам ссуд или с дополнительными условиями.

Представители ключевых банков объяснили, что изменения в подходе к заемщикам связаны с решением Центробанка снизить ставку и изменениями условий на рынке. Аналитики Frank RG указывают, что банки переманивают у конкурентов надежных, проверенных заемщиков, число которых снижается.

Ранее в августе стало известно, что кредитные организации начали массово предлагать им реструктуризацию выданных ранее кредитов. В июле системно значимыми банками было реструктуризировано 4,5 процента кредитов юрлицам на сумму 1,3 триллиона рублей, что превышает треть от общего объема проблемных корпоративных долгов. С начала года ЦБ снизил ключевую ставку на два процентных пункта — с 6,25 до 4,25 процента годовых, что повлекло снижение общего уровня рублевых ставок.