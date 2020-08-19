Российские банки захотели получить от должников хоть что-нибудь

Российские банки после снятия большей части введенных из-за распространения коронавируса ограничений захотели получить от компаний-должников хоть что-нибудь и начали массово предлагать им реструктуризацию выданных ранее кредитов, пишет РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства Fitch.

По данным авторов, в июле системно значимыми банками было реструктуризировано 4,5 процента кредитов юрлицам на сумму 1,3 триллиона рублей, что превышает треть от общего объема проблемных корпоративных долгов.

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Согласно статистике Центробанка, всего с начала кризиса (с 20 марта по 27 июля) под реструктуризацию попали кредиты на 3,6 триллиона рублей, или 11,9 процента общего корпоративного портфеля крупнейших банков.

При этом часть кредитных договоров была пересмотрена из-за изменившихся на рынке условий. С начала года ЦБ снизил ключевую ставку на два процентных пункта — с 6,25 до 4,25 процента годовых, что повлекло за собой снижение общего уровня рублевых ставок. В такой ситуации заемщики стараются договориться с банками об изменении параметров кредита или берут новые займы в другой организации для погашения текущих обязательств.

ЦБ оценивает долю таких «здоровых» реструктуризаций, как существенную. Аналитики Fitch прогнозируют рост пересмотра условий по «плохим» долгам в скором будущем.