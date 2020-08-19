В России впервые по-новому выдали кредит

Российский банк впервые по-новому выдал кредит. Как сообщает «Коммерсантъ», ссуда была обеспечена криптовалютой — токенами Waves.

Деньги от банка получил предприниматель Михаил Успенский, в процессе структурирования был использован механизм условного депонирования (эскроу). «От планов по использованию Waves я не отказываюсь и продавать токены смысла не вижу, однако они не должны мертвым грузом лежать в кармане, а должны работать», — объяснил бизнесмен.

РБК указывает, что криптовалюту можно официально использовать для залогов, главное — определить ее природу. В описанном случае Waves классифицировались как иное «имущество». Выданный кредит — это, безусловно, прецедент, однако эксперты сомневаются, что это станет распространенной банковской практикой. «Криптовалюта для банков — высокорисковый актив как по причине отсутствия четкого правового регулирования, так и ввиду ее высокой волатильности», — говорит генеральный директор Moscow Digital School Дмитрий Захаров.

В России криптовалюта сама по себе как платежное средство запрещена, но операции с ней проводить можно: например, цифровая валюта может быть объектом залога или сделок купли-продажи. По закону «О цифровых финансовых активах», цифровая валюта — совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа. Тем не менее в России гражданский оборот криптовалюты будет ограничен.