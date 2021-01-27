Российским компаниям захотели помешать банкротиться

Правительство захотело помешать российским компаниям банкротиться, пишут «Ведомости». Для этого подготовлен и внесен в Госдуму законопроект, предусматривающий новую степень ответственности для арбитражного управляющего или главы ликвидационной комиссии, совершающего во время процедуры банкротства неправомерные действия.

Авторы законопроекта объясняют свою инициативу значительно возросшим за последнее время количеством компаний, проходящих процедуру банкротства. По итогам 2019 года отечественные арбитражные суды признали несостоятельными 81 тысячу компаний, что на 24 тысячи больше аналогичного показателя годом ранее.

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Примерно в 70 процентах случаев ликвидируемые компании имеют задолженность перед кредиторами или государством (как правило, в виде неуплаченных налогов) и не погашают ее после окончания исполнительного производства.

Нынешнее законодательство предусматривает уголовную ответственность за нарушения во время банкротства только для должников. Авторы документа предлагают распространить ее на должностных лиц, по решению суда занимающихся непосредственно банкротством.

Опрошенные изданием юристы считают инициативу неоднозначной. С одной стороны, они признают, что банкротство нередко используется недобросовестными собственниками для уклонения от обслуживания обязательств или уплаты налогов и отмечают, что нововведения позволят стимулировать арбитражных управляющих и руководителей ликвидационных комиссий действовать по закону и сотрудничать с государством.

При этом упомянутые лица, как правило, вступают в процедуру банкротства, когда непогашенные долги уже существуют, и не участвуют в их создании, говорят эксперты. Разумнее привлекать к ответственности собственников и руководителей недобросовестных компаний, считают они.