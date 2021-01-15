Россию накрыла масштабная волна банкротств

Количество банкротств россиян взлетело более чем на 70 процентов по итогам 2020 года. Всего обанкротились 119 тысяч человек, пишет «Коммерсантъ».

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Десятки тысяч должников стали сами инициировать эту процедуру (в 94,5 процента случаев). Эксперты связывают масштабную волну банкротств со снижением доходов населения и удешевлением процесса банкротства. Кроме того, негативные последствия личного банкротства не очень существенны, указывают эксперты. Большинство банкротов работали в сфере торговли и строительства.

При этом количество банкротств компаний снизилось за год почти на 20 процентов. Это объясняется частичным мораторием на банкротство, который был введен на фоне пандемии коронавируса. Однако управляющий инвесткомпанией Proxima Capital Group Вячеслав Давыдов считает, что проблема остается и вскоре произойдет «отложенный спрос», когда страну накроет волна банкротств юрлиц.

Ранее Центробанк предупредил о риске появления «зомби-заемщиков» в России. Это предприятия, которые не смогут восстановить платежеспособность после реструктуризации долгов. На фоне пандемии произошел рост долговой нагрузки корпоративного сектора (в абсолютном выражении — на 14 процентов).