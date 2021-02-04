У россиян начали выбивать долги по-новому. В стране увеличилось число клиентов банков, которые пытаются взыскать долг по решению суда без судебных приставов, пишет РБК.

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Люди и компании предъявляют в банки бумажные исполнительные листы. Они выдаются судами и позволяют списывать долги со счетов третьих лиц. По данным Сбера, во второй половине года число таких клиентов выросло на 30 процентов, по данным Тинькофф Банка — на 52 процента по сравнению с первым полугодием.

По закону, при списании долга по исполнительному листу согласие должника не нужно. Деньги должны списать при обращении, однако банк может приостановить операцию на семь дней, если у него возникнут сомнения. По данным ЦБ, за девять месяцев прошлого года объем незаконного обналичивания через исполнительные листы вырос в 1,9 раза.

Ранее стало известно, что в период пандемии коронавируса квартиры и дома россиян стали реже принудительно продавать за долги. Банки предпочли договариваться с неплательщиками, а не отбирать у них недвижимость.

По подсчетам коллекторов, в 2020-м судебные приставы выставили на торги на 14 процентов меньше квартир, чем в 2019-м. Всего банки пытались реализовать за долги около 17,6 тысячи квартир общей стоимостью 36,5 миллиарда рублей.