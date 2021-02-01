Финансист рассказал о случаях списания денег со вкладов россиян

Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев рассказал агентству «Прайм», в каком случае банк имеет право на списание с депозитного счета денежных средств россиян.

По словам финансиста, это вытекает из Гражданского кодекса России, поскольку к банковскому вкладу также применяются правила о договоре банковского счета, если иное не следует из договора.

Так, списание денег может произойти в случае, если в отношении вкладчика открыли исполнительное производство. «Вклад признается имуществом, судебный пристав может арестовать все счета, списав с них задолженность», — пояснил эксперт.

Клиент банка может с этим столкнуться при наличии штрафов ГИБДД, неуплаченных обязательств перед ФНС, иных долгов. Таким же образом банк может поступить и при наличии у вкладчика кредита в этой же кредитной организации, который перестал своевременно обслуживаться.

Другой случай, когда клиент может не получить в полном размере предполагаемую договором сумму по вкладу, возникает в случае банкротства самого банка при условии, что на депозитном счете была сумма, превышающая гарантии возмещения по вкладу в 1,4 миллиона рублей. Для получения средств сверх этого лимита придется встать в очередь с другими кредиторами банка.

Эксперт подчеркнул, что перечисленные ситуации не противоречат законодательству и подтверждаются подписью клиента банка в договоре банковского вклада.

Ранее в Министерстве финансов объяснили россиянам порядок уплаты налога на доход по вкладам свыше одного миллиона рублей. Там пояснили, что налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а только проценты по ним. В ведомстве отметили, что при размещении крупных сумм на вкладах с ежемесячной выплатой процентов россияне могут избежать уплаты налогов или снизить их в случае, если доход от депозита распределяется на два или три налоговых периода.