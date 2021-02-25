В России взлетело число должников по кредитам

Россияне стали хуже обслуживать банковские займы. Число должников с просроченными потребительскими кредитами за год взлетело на восемь процентов, достигнув 5,4 миллиона человек (рост в два раза по сравнению с 2019 годом). Об этом говорится в отчете Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

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В среднем на должника приходится 1,2 кредита. Доля ежемесячных доходов, которую граждане направляют на погашение просроченных займов, не превышает 10 процентов (до пандемии показатель был равен 20 процентам). По расчетам НАПКА, средний срок погашения долга составляет два года.

Рост безработицы и падение доходов привели к тому, что в зоне риска оказался практически каждый второй заемщик, имеющий открытый необеспеченный кредит, отмечают эксперты. Кроме того, согласно опросу «Лайм-займ», клиенты микрофинансовых организаций (МФО), имеющие кредитные карты, вынуждены брать ссуды на погашение ежемесячных платежей. Самым популярным видом трат по кредитным картам 75 процентов респондентов назвали расходы на продукты.

В России женщины, у которых есть кредиты, оказались ответственнее мужчин: среди взятых ими кредитов без просрочек выплачены были 87 процентов, в то время как среди мужчин эта доля ниже — 82 процента.