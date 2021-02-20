Женщины с кредитами оказались ответственнее мужчин

В России женщины, у которых есть кредиты, оказались ответственнее мужчин: среди взятых ими кредитов без просрочек выплачены были 87 процентов, в то время как среди мужчин эта доля ниже — 82 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные совместного исследования «Дом.РФ» и ВЦИОМа. При этом женщины чаще берут потребительские кредиты, а мужчины оформляют займы на покупку автомобилей.

Также в исследовании говорится, что опыт пользования потребительскими кредитами и кредитками есть у 85 процентов женщин в сравнении с 75 процентами мужчин. Это может быть связано с более активной ролью женщин в ведении домашнего хозяйства: им чаще приходится покупать мебель или одежду для семьи.

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Одновременно женщины и мужчины одинаково часто берут кредиты на покупку квартиры — 20 процентов мужчин и 19 процентов женщин рассказали, что у них есть такой опыт. По расчетам экспертов, сейчас у каждого третьего россиянина есть кредит, который он выплачивает.

Ранее сообщалось, что банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных заявок в 2020 году стала минимальной за последние три года. В 2020 году российские банки одобрили только 33,9 процента от общего числа поданных заявок (против 36,9 процента в 2019-м и 41 процента в 2018-м). Больше всего отказов граждане получили по автокредитам — 62 процента заявок банки удовлетворить отказались.

Как показало недавнее исследование НАФИ, треть россиян готова не возвращать кредит банку. При этом люди осуждают невозврат займа знакомому или родственнику. В стране число злостных неплательщиков по кредитам за прошлый год выросло на 2,1 миллиона человек и достигло 11,7 миллиона. Россиянам во время пандемии оказалось нечем погашать займы. В 2020 году более 119 тысяч российских граждан и индивидуальных предпринимателей были признаны банкротами.