Эксперт раскрыл способ узнать о наличии чужих кредитов

Старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский в беседе с агентством «Прайм» раскрыл россиянам способ узнать, если на них оформлены чужие кредиты.

Так, в последнее время на фоне пандемии отмечается резкий рост мошенничества, в том числе стало поступать большое количество жалоб от населения на кредиты, которые люди не открывали.

Эксперт напомнил, что по действующему законодательству россиянин имеет право раз в год взять выписку из БКИ абсолютно бесплатно. «Если вы получили выписку и увидели там чужой кредит, вам следует сразу же обратиться в полицию, чтобы зафиксировать обращение», — сказал он.

Рогачевский заявил, что необходимо сделать копию обращения и разослать письма-уведомления кредиторам, чьи кредиты оказались на вас случайно, с копией заявления в полицию. Кроме того, в уведомлении нужно указать, что россиянин обратится в суд по данному делу.

Даже если кредиторы согласятся списать данный кредит, что вряд ли, следующим шагом будет обращение в суд. Для судебного производства необходима копия заявления из полиции, копии писем-уведомлений в кредитные организации и ответы самих кредитных организаций.

Ранее глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях рассказал, что в пандемию нелегальные кредиторы поменяли схему работы с потенциальными заемщиками. Они начали принимать заявки на ссуды по телефону и сами выезжать к клиентам.