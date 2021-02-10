Россиянам рассказали о рисках потерять ипотечную квартиру

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал в беседе с агентством «Прайм» о рисках потерять ипотечную квартиру.

По его словам, наибольший риск — покупка в ипотеку не новостройки, а вторичного жилья. В таком случае любые нарушения и недочеты при сделке могут стать фатальными, даже если покупатель невиновен.

«С новостройками все предельно просто — никаких вопросов со стороны банка не будет до тех пор, пока заемщик вовремя вносит платежи», — сказал специалист. По его словам, отсутствие страховки также не является поводом для расторжения ипотечного договора с россиянином, однако может повлиять на ставку по кредиту.

В случае вторичного жилья против покупателя может сыграть множество факторов, например, рента, право пожизненного пользования, материнский капитал и право детей на долю в квартире, мошенничество через доверенность или поддельный паспорт. Даже покупка с участием материнского капитала может стать минусом для новых собственников, отметил Кричевский.

Эксперт заявил, что при малейшем сомнении необходимо приостановить или отменить сделку. Также нужно тщательно проверять приобретаемое жилье, наняв опытного брокера или юриста. Кроме того, сделку лучше нотариально заверить.

Ранее сообщалось, что в январе 2021-го россияне оформили 96 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 265 миллиардов рублей, установив таким образом новый ипотечный рекорд — никогда раньше в стране не выдавали столько ипотеки в начале года.

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