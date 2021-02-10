Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с кредитами

В пандемию нелегальные кредиторы поменяли схему работы с потенциальными заемщиками. Они начали принимать заявки на ссуды по телефону и сами выезжать к клиентам, рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Материалы по теме Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам? «Это была сильнейшая пирамида» Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей. Его не поймали до сих пор

В прошлом году черные кредиторы перестали публиковать на сайтах и в офлайне объявления, у них нет и офисов. Они начали работать по-новому: привлекать к раскрутке блогеров и размещать информацию в соцсетях. Мошенники сами приезжают к человеку, заключают с ним договор и выдают деньги. В 2020 году ЦБ выявил 821 организацию, которая занималась нелегальным кредитованием. Из них около 10 процентов работали «по звонку».

Всего Банк России обнаружил более 1,5 тысячи организаций с признаками незаконной деятельности (на 42,3 процента меньше, чем годом ранее). Однако количество нелегальных форекс-дилеров за год резко выросло — на 88 процентов. В ЦБ также заявили о появлении новой организации с признаками финансовой пирамиды — кооператив «Медфарм». Он привлекает деньги от граждан под высокий процент, обещая вложить их в закупку лекарств.

Ранее стало известно о новой уловке мошенников. Они размещают в соцсетях рекламу, в которой предлагают от имени Центробанка получить «выплату», которая якобы положена каждому россиянину в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.