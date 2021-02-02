Начинающих инвесторов предупредили о новой схеме обмана

Мошенники начали использовать новую схему для обмана начинающих инвесторов, предупредили в Сбербанке. Злоумышленники обзванивают потенциальных жертв, представляются инвестиционными консультантами Мосбиржи и предлагают купить акции, которые дают высокий процент прибыли, передает ТАСС.

«Часто обзванивают именно начинающих инвесторов — многие из них пытаются зарабатывать на минутных колебаниях на рынке, и потому их проще убедить», — предупредили в Сбербанке. Еще мошенники предлагают открыть счет через «безопасную» ссылку, при этом платежное окно оказывается очень похожим на форму настоящего банка или брокера, и разницу заметить непросто.

В Сбербанке напомнили, что сотрудники Мосбиржи не имеют права обзванивать инвесторов и давать им какие-либо советы. Более того, Мосбиржа не продает ценные бумаги физлицам: она взаимодействует с частными инвесторами только через посредников (например, банки или брокерские компании). Чтобы не стать жертвой мошенников, в банке рекомендуют не реагировать на сообщения от незнакомцев и не проходить по ссылкам, которые они присылают.

Закон о категоризации инвесторов, согласно которому последние делятся на квалифицированных и неквалифицированных, приняли летом 2020 года. По нему розничные инвесторы будут проходить тестирование у своих брокеров. Неквалифицированным будут недоступны некоторые инструменты, например, акции зарубежных компаний, входящих в расчет как минимум одного иностранного фондового индекса из списка регулятора.

В феврале 2021-го президент России Владимир Путин заговорил о необходимости обезопасить деньги неопытных игроков на бирже. Путин указал, что на фоне снижения ставок по депозитам становятся популярны другие формы вложений, в частности —покупка ценных бумаг. «А это по определению более рискованно, чем банковские вклады. Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются профессиональными инвесторами», — указал он.