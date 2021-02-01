Путин призвал защитить играющих на бирже россиян

Президент России Владимир Путин призвал защитить деньги россиян, которые играют на бирже, и сказал о необходимости снизить риски при инвестициях неквалифицированных инвесторов, передает «Интерфакс». По словам главы государства, это нужно, чтобы не допустить повторения ситуации с обманутыми дольщиками.

Путин указал, что на фоне снижения ставок по депозитам становятся популярными другие формы вложений, в частности покупка ценных бумаг. «А это по определению более рискованно, чем банковские вклады. Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются профессиональными инвесторами», — сказал он.

Закон о категоризации инвесторов, согласно которому последние делятся на квалифицированных и неквалифицированных, приняли летом 2020 года. По нему розничные инвесторы будут проходить тестирование у своих брокеров. Неквалифицированным будут недоступны некоторые инструменты, например, акции зарубежных компаний, входящих в расчет как минимум одного иностранного фондового индекса из списка регулятора.

В январе 2021-го Центробанк еще ограничил простых россиян, не являющихся квалифицированными инвесторами, в дополнительном доходе, запретив им покупать некоторые сложные финансовые инструменты. Под ограничения попали, например, операции с облигациями, купонный доход по которым зависит от определенных обстоятельств, деривативы (производные финансовые инструменты, целью которых в основном является получение дохода от разницы в ценах), если соглашения заключаются не на организованных торгах. В ЦБ посчитали, что такие операции очень сложны и неквалифицированные инвесторы рискуют потерять деньги.