Большинство россиян призналось в финансовой безграмотности

Почти три четверти россиян признались в финансовой безграмотности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное СК «Росгосстрах Жизнь» и «ЛитРес».

Согласно полученным данным, большинство жителей России не знает, как грамотно формировать сбережения, инвестировать средства и управлять бюджетом. Так, больше трети опрошенных (35 процентов) признали, что периодически совершают импульсивные покупки. 29 процентов респондентов отметили, что не умеют откладывать деньги. Также 23 процента граждан признались, что не понимают базовых принципов работы финансовых инструментов. При этом 98 процентов жителей страны выразили желание повысить свой уровень финансовой грамотности.

Отмечается, что шесть процентов россиян забывают оплатить коммунальные счета, а пять процентов — вносить ежемесячные платежи по кредитам.

Ранее сообщалось, что простые россияне во время пандемии коронавируса бросились играть на бирже. Число неквалифицированных инвесторов в России увеличилось почти вдвое за период эпидемии, свидетельствуют результаты исследования портала Investing.com. Самыми востребованными финансовыми инструментами стали бумаги Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла», «Аэрофлота», «Норникеля» и «Роснефти».