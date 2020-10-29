Подсчитан заработок торгующих на бирже россиян

Международный финансовый портал Investing.com провел опрос (результаты есть в распоряжении «Ленты.ру») среди клиентов, торгующих на бирже через брокерские компании, и подсчитал их средний заработок в 2020 году. Все они имеют статус неквалифицированных инвесторов в соответствии с классификацией Центробанка.

Выяснилось, что 14 процентов респондентов с начала года заработали на биржевых операциях от 100 до 300 тысяч рублей, 13 процентов — более 500 тысяч. У 12 процентов доход составил от 10 до 30 тысяч рублей, у 11 процентов — от 50 до 100.

Девять процентов опрошенных сумели заработать менее 10 тысяч рублей, шесть процентов — от 300 до 500 тысяч. Восьми процентам опрошенных не удалось заработать на биржевых операциях вовсе.

42 процента респондентов использовали с начала года капитал в размере более 500 тысяч рублей, 20 процентов — от 100 до 300 тысяч, 14 процентов — от 300 до 500 тысяч. Девять процентов вложили от 50 до 100 тысяч рублей, остальные — менее 50 тысяч.

Также респондентам задавался вопрос о понесенных с начала года на биржевых операциях убытках. Шесть процентов потеряли более 500 тысяч рублей, пять процентов — от 10 до 30 тысяч, четыре процента — от 50 до 100 тысяч, еще четыре процента — от 100 до 300 тысяч рублей. Для трех процентов убыток составил менее 10 тысяч рублей, у еще трех — от 30 до 50 тысяч, у двух процентов — от 300 до 500 тысяч рублей.

Среди наиболее популярных направлений вложений опрошенные назвали акции Сбербанка, Apple, «Газпрома», Tesla, «Лукойла», «Яндекса», «Татнефти», «Норникеля» и Microsoft.