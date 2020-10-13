Китайские компании взлетели в цене

Совокупная капитализация (рыночная стоимость) китайских компаний впервые с 2015 года достигла 10 триллионов долларов, пишет Bloomberg. Местный фондовый рынок взлетел в цене в том числе благодаря политике властей страны.

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С марта нынешнего года совокупная рыночная стоимость акций на китайском рынке выросла на 3,3 триллиона долларов. Таким образом, он закрепился на втором месте в мире по показателю капитализации, уступая фондовому рынку США (38 триллионов долларов) и превосходя рынки Японии (6,3 триллиона) и Гонконга (5,9 триллиона).

Последний часто используется китайскими компаниями для выхода на биржу и привлечения инвестиций из-за рубежа, поскольку Гонконг, имеющий статус специального административного района Китая, не попадает под многие ограничения, наложенные на материковую часть страны.

Среди факторов, приведших к резкому росту капитализации, опрошенные изданием экономисты называют политику Пекина по популяризации биржевой торговли, укрепление курса юаня (из-за которого капитализация осталась на прежнем уровне в национальной валюте, но выросла в пересчете на доллары), IPO нескольких китайских компаний и прошлогодний запуск шанхайской биржи STAR.