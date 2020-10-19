Одна из старейших бирж мира оказалась на грани выживания

Одна из старейших торговых площадок мира — Лондонская биржа цветных металлов (LME) — оказалась на грани выживания из-за пандемии коронавируса и введенных для борьбы с ней ограничений, пишет Bloomberg. Самое известное ее подразделение закрыто как минимум до 2021 года.

Торговый зал, известный как The Ring («Кольцо»), был закрыт в марте по требованию властей, ограничивших максимальное количество участников публичных мероприятий. До того времени он оставался одним из немногих в мире, где торги по-прежнему проводились путем озвучивания заявок. В большинстве бирж голосовые торги заменены электронными, которые можно проводить из любой точки мира через интернет.

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Ежедневный объем сделок, совершавшихся на The Ring, оценивался в 50 миллиардов долларов. Сейчас ведущие дилеры и брокеры говорят о радикальном снижении числа операций. В некоторых случаях оно достигает 75 процентов от уровня начала марта — даже несмотря на то, что трейдеры по-прежнему могут совершать сделки по телефону или через торговый онлайн-терминал.

Запрет на работу зала будет действовать как минимум до начала 2021 года. Однако участники торгов не знают, когда смогут возобновить их в прежнем виде, поскольку большая часть ограничений, скорее всего, сохранится и в начале следующего года. Из-за этого все желающие не смогут разместиться в зале и совершать сделки.

Таким образом, LME, основанная в 1877 году и пережившая две мировые войны, может фактически прекратить существование в привычном виде.