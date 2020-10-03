Рынок Forex сравнили с казино

Валютный рынок Forex больше подходит для любителей адреналина, как в казино, чем для инвесторов, которые хотят заработать. Такое сравнение сделал первый зампред российского Центробанка Сергей Швецов. Его слова приводит ТАСС.
«Forex — это как казино. И если вы хотите получить адреналин, получить эмоции, торгуя валютами с большим плечом, вы являетесь квалифицированным инвестором, наверное, рынок Forex вам подходит», — сказал он. И добавил, что желающим заработать лучше держаться от него подальше.
Летом 2020-го ЦБ рассказывал о схеме мошенничества с использованием нелегальных форекс-дилеров. Злоумышленники предлагают обучение игре на бирже и создают программы, имитирующие показатели рынка с динамичными графиками. По факту же никакой реальной деятельности на бирже не проводится. Кроме того, указывают в ЦБ, под нынешнюю повестку подстроились и компании с признаками финансовых пирамид.
Закон о регулировании рынка Forex в России принят в 2015 году. С 2019 года форекс-брокеры с лицензией ЦБ РФ обязаны быть участникам отраслевых саморегулируемых организаций (СРО). Сейчас лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера в России только четыре организации. Это «ПСБ-Форекс», «Финам Форекс», «Альфа-Форекс» и «ВТБ Форекс».