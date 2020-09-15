Россиянин похитил миллиард рублей и поплатился

Правоохранительные органы задержали и заключили под стражу россиянина, который подозревается в организации мошеннической схемы на валютном рынке Forex и хищении средств на общую сумму один миллиард рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МВД России Ирину Волк.

По информации источника ТАСС, речь идет о хищении средств инвесторов компании STForex. Задержанным является директор фирмы Александр Смирнов. В прошлом полицейские уже ловили подозреваемого, однако тогда его отпустили под залог в три миллиона рублей и он скрылся от следствия, не поплатившись за содеянное.

В 2016 году участники этой мошеннической схемы позиционировали себя в интернете как представители форекс-дилера и привлекали средства в проект, обещая сверхприбыль инвесторам. Однако в действительности деньги перечислялись на подконтрольные участникам схемы счета и присваивались. Вкладчикам мошенники объясняли пропажу средств убытками от операций. По данным полиции, в общей сложности потерпевшими являются более 50 вкладчиков.

Ранее полиция задержала еще двоих соучастников мошеннической схемы: один находится под арестом, другой отпущен под залог. Предполагаемым участникам схемы Роману Ярцеву и Евгению Филиппову, которые находились под подпиской о невыезде, удалось покинуть страну еще в конце 2019 года. В настоящее время они находятся в международном розыске и арестованы заочно. Также заочно им предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и мошенничестве.