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У россиян украли миллиард рублей на обмене валюты

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Московское управление МВД возбудило уголовное дело по факту мошенничества при операциях на валютном рынке, пишет «Коммерсантъ». Сумма ущерба клиентов недобросовестного форекс-дилера составила миллиард рублей.

Согласно материалам дела, злоумышленники действовали под брендом STForex, не имея необходимой лицензии Центробанка. Свою деятельность на валютном рынке они осуществляли с 2014 года.

Отмечается, что мошенники применяли отработанную схему: организовывали курсы торговли валютой, а затем уговаривали их участников инвестировать небольшие суммы. После того как клиенты получали на таких операциях прибыль, им предлагали вкладываться активнее.

Средства большинства клиентов, по версии следствия, похищались, а потерпевшим объясняли, что их действия принесли убытки. Деньги переводились на счета злоумышленников через созданную ими компанию, у которой также не было лицензии ЦБ.

Фигурантами дела на данный момент являются учредитель STForex Александр Смирнов и его помощник Кирилл Остапенко. Оба освобождены до суда под залог.

В начале года ЦБ выступал с предложением запретить неквалифицированным инвесторам совершать операции на межбанковском валютном рынке через форекс-дилеров или брокеров. Пока инициатива не получила законодательного оформления.

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