Россиянам предложили беспроигрышный способ подзаработать

Брокеров задумали обязать возмещать неквалифицированным инвесторам убытки, которые они могут понести в результате рискованных сделок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки к законопроекту Центробанка о категоризации инвесторов.

По задумке ЦБ, это коснется не только брокеров, но и прочих участников финансового рынка, например форекс-дилеров, микрофинансовых организаций (МФО), а также страховщиков. Участников рынка хотят обязать предоставлять информацию о возможных рисках и брать на себя ответственность в случае финансовых потерь.

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Изначально ЦБ хотел разделить инвесторов на четыре категории — две для непрофессиональных и две для профессиональных. При этом лимит «рискованных» инвестиций для защищаемых инвесторов был на уровне 100 тысяч рублей, порог перехода в простые неквалифицированные инвесторы составлял 400 тысяч рублей.

В конце сентября регулятор представил правки к проекту. Теперь предлагается ограничить возможности неквалифицированных инвесторов вкладываться в иностранные акции и другие «рискованные» (приносящие высокую прибыль) бумаги.

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