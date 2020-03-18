Рубль стал худшей валютой мира с начала года

Российский рубль стал худшей валютой мира по отношению к доллару. По состоянию на 18 марта, с начала года он подешевел на 28,59 процента, свидетельствуют данные рынка Forex.

Следом за ним идет бразильский реал, который потерял 28,21 процента, и мексиканский песо (26,91 процента). Также в пятерку входят норвежская крона и южноафриканский рэнд.

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Курс доллара приближается к отметке 80 рублей на фоне пандемии коронавируса и резкого падения стоимости нефти. По состоянию на 17:15 по московскому времени он достиг 79,40 рубля. Эталонные сорта Brent и WTI подешевели до минимума за почти 20 лет.

Аналитики не исключают, что при сохранении негативных тенденций — продолжения эпидемии и ценовой войны — доллар может достигнуть 100 рублей, однако в перспективе, при исчезновении этих факторов, вернется на прежний уровень.

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