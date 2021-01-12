Простых россиян ограничили в дополнительном доходе

Банк России ограничил простых россиян, не являющихся квалифицированными инвесторами, в дополнительном доходе. Регулятор запретил им покупать некоторые сложные финансовые инструменты. Об этом говорится в проекте указания Центробанка.

Согласно ему, брокеры, портфельные управляющие и другие профессиональные участники рынка не смогут осуществлять ряд сделок от имени неопытных инвесторов. Под ограничения попали, например, операции с облигациями, купонный доход по которым зависит от определенных обстоятельств, деривативы (производные финансовые инструменты, целью которых в основном является получение дохода от разницы в ценах), если соглашения заключаются не на организованных торгах.

В Банке России считают, что операции со слишком сложными финансовыми продуктами могут привести к потерям у начинающих инвесторов. В результате последние разочаруются в финансовом рынке в принципе. Ограничения будут действовать до начала обязательного тестирования розничных инвесторов, которое могут ввести с октября 2021 года.

Летом прошлого года в России приняли закон о категоризации инвесторов, согласно которому последние делятся на квалифицированных и неквалифицированных. Согласно документу, розничные инвесторы будут проходить тестирование у своих брокеров. Неквалифицированным будут недоступны некоторые инструменты, например, акции зарубежных компаний, входящих в расчет как минимум одного иностранного фондового индекса из списка регулятора.