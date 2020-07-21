Россиян лишили одной из возможностей заработать

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о категориях инвесторов при торгах на бирже. Новые правила лишат россиян, не получивших статус квалифицированного инвестора, возможности заработать на большом количестве ценных бумаг, сообщает ТАСС.

Список акций, которые будут доступны для россиян, не прошедших через тестирование, станет определять Центробанк. Предполагается, что это снизит риски физических лиц, которые на фоне снижения ставок по банковским вкладам в российских кредитных организациях обратили внимание на акции.

Дискуссия по законопроекту продолжалась более двух лет. Нынешний вариант закона существенно мягче, чем регулятор предполагал изначально.

Сначала Центробанк хотел полностью запретить покупку ценных бумаг зарубежных компаний неквалифицированными инвесторами. Позднее речь шла о неком тестировании, которое докажет, что инвестор осознает риски и способен покупать некоторые бумаги.

Финальный вариант позволяет покупать акции иностранных эмитентов, если те входят хотя бы в один иностранный фондовый индекс, определяемый ЦБ. Также гражданину должны предоставить информацию о налоговой ставке и порядке уплаты налогов с доходов по таким ценным бумагам.

С 1 апреля 2022 года неквалифицированный инвестор при интересе к бумагам и срочным контрактам, не входящим в список, должен будет либо сдать тест на знание актива и рисков, с ним связанных, либо сумма его инвестиций будет ограничена 100 тысячами рублей.

Если брокер купит активы для неквалифицированного инвестора, то будет отвечать за них вплоть до компенсации понесенных убытков. В свою очередь квалифицированный инвестор сможет использовать все инструменты, разрешенные законом.