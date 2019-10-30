Деньги играющих на бирже россиян защитят

Брокеров, допускающих непрофессиональных инвесторов к торговле рискованными инструментами, обяжут возмещать их возможные убытки. Соответствующие поправки Центробанк внес в законопроект о категоризации частных инвесторов, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В новой версии документа, вносящего поправки в закон о рынке ценных бумаг и уже рассмотренного Госдумой в первом чтении, уточняются требования к инвесторам-физическим лицам, претендующим на статус квалифицированных. Для его получения инвестор должен будет выполнить одно из условий: иметь двухлетний опыт работы на финансовом рынке, обладать активами на сумму не меньше 10 миллионов рублей или совершать сделки на эту же сумму не реже одного раза в месяц в течение пяти лет.

Материалы по теме Унылая пора 90 лет назад случился крупнейший кризис в истории человечества. Его избежал только СССР

Подтвердившие свой статус квалифицированные инвесторы получат доступ к торговле любыми инструментами. Всем остальным будут доступны только не рискованные инструменты, в основном, акции и облигации российских эмитентов. Однако у таких клиентов появится возможность получить дополнительные опции и практически сравняться с квалифицированными инвесторами после прохождения бесплатного теста от брокера.

При этом в документе говорится, что брокеры смогут допускать клиентов до торговли рискованными инструментами, в том числе акциями и облигациями иностранных эмитентов, а также производными финансовыми инструментами и к маржинальным сделкам (с использованием заемных средств) и без тестирования. Но в этом случае они обязаны будут возместить им возможные убытки.

Законопроект о категоризации инвесторов с их разделением на квалифицированных и неквалифицированных вызвал бурное обсуждение на рынке. Его участники указывали, что новые нормы ограничат доступ инвесторов-физлиц к биржевой торговле.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



