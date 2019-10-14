Россияне не захотели зарабатывать на Tesla

Российские частные инвесторы с накоплениями меньше 1,4 миллиона рублей предпочитают вкладываться в российские, а не иностранные активы. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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Самые популярные объекты для вложений частных инвесторов — российские госбумаги. Так, облигации федерального займа разных выпусков и суверенные долларовые евробонды «Россия-28» составляют от 10 и более процентов вложений. Также среди российских инвесторов популярны вложения в так называемые голубые фишки (акции наиболее крупных и стабильных компаний). К таким компаниям относятся, например, Сбербанк, «Газпром», Лукойл и «Магнит». Популярностью у инвесторов с накоплениями менее 1,4 миллиона рублей пользуются и еврооблигации крупных компаний, например, «Газпрома».

Наиболее популярной условно иностранной бумагой являются обыкновенные акции Yandex N.V. — зарегистрированной в Нидерландах головной компании российского «Яндекса». На «настоящие» иностранные акции среди крупнейших вложений приходится очень малая доля вложений — только у двух брокеров из четырех доля акций той или иной компании превышает один процент портфеля. Речь идет об акциях Apple, Amazon, Facebook и Mastercard. На долю Visa, Global Payments, PayPal приходится меньше процента вложений.

Согласно последней версии поправок к законопроекту Банка России о категоризации инвесторов, российские инвесторы с накоплениями менее 1,4 миллиона рублей лишатся возможности покупать ценные бумаги иностранных компаний, которые не обращаются на российских биржах. Под категорию таких инвесторов попадают 80 процентов клиентов брокеров, в связи с чем последние раскритиковали инициативу. В октябре регулятор заявил, что готов пойти на уступки и может отказаться от жестких ограничений в отношении инвесторов с накоплениями менее 1,4 миллиона рублей и оставит им возможность вкладываться в рискованные активы.

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