На зарубежные счета россиян объявили охоту

Федеральная налоговая служба получит данные о счетах россиян в швейцарских банках за 2018 год в рамках первого автоматического обмена финансовой информацией между двумя странами. Обмен намечен на осень 2019 года, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на доклад швейцарского правительства.
Москва и Брюссель вели переговоры об автоматическом обмене информацией для борьбы с махинациями и отмыванием денег с 2017 года. Однако власти Швейцарии не рекомендовали этого делать, ссылаясь на высокий уровень коррупции в России и слабую защиту персональных данных.
Теперь, согласно заявлению Государственного секретариата по международным финансам страны, нет оснований предполагать, что данные будут использованы не для изначальных целей налогообложения. В то же время в секретариате отметили, что продолжат следить за ситуацией в России.
Оценить, сколько денег россияне хранят на счетах в швейцарских банках, невозможно, так как Швейцария не раскрывает подобную информацию, отмечает издание. Однако иностранцы в целом держали там около 600 миллиардов долларов. Согласно статистике Банка России, это государство занимает первое место по трансграничным переводам физических лиц из России. В прошлом году сумма перечислений составила 9,16 миллиарда долларов, а средняя сумма одного перевода составляла порядка девяти тысяч долларов.