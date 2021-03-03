Центробанк представил шесть вариантов регулирования ипотеки с плавающей ставкой

Банк России предложил варианты регулирования ипотечного кредитования по плавающим ставкам. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на доклад регулятора.

Отмечается, что Центробанк учел международный опыт и сформулировал шесть сценариев. Среди них введение полного запрета на кредитование физлиц по плавающим ставкам, ограничение изменений процентной ставки либо срока до погашения. Также в ЦБ предложили ограничить круг заемщиков по этому виду ипотеки теми, чье финансовое положение достаточно устойчиво в момент подачи заявки на кредит и кто с наибольшей вероятностью сохранит это положение в случае резкого роста процентных ставок.

Регулятор также предложил предоставить совету директоров ЦБ право ограничивать долю ипотек с плавающей ставкой в общем объеме ипотечных кредитов, ввести надбавки для кредитов с плавающей ставкой, уровень которых ЦБ сможет корректировать в зависимости от ситуации на рынке или изменить порядок расчета показателя долговой нагрузки и рассчитывать среднемесячный платеж, исходя из максимально возможной ставки, установленной договором либо законом.

«Важно обеспечить, чтобы использование таких продуктов банками предоставляло гражданам дополнительные преимущества, повышало доступность кредитования, а не несло дополнительные риски», — резюмировали в ЦБ.

Доклад ЦБ был опубликован практически одновременно с поручением президента России Владимира Путина принять закон, который будет регулировать порядок изменения плавающих ставок по кредитам населению, в том числе ипотечным, и сроков возврата таких займов. По мнению президента, закон должен лучше защитить россиян, у которых оформлены подобные кредиты. Изменения в законодательство правительство и Центробанк должны внести до 15 июля 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава регулятора Эльвира Набиуллина.