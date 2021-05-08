Эксперт предупредил о риске потерять деньги в надежных банках

Специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян рассказал агентству «Прайм», как россияне могут потерять деньги в надежных банках.

По его словам, традиционные банковские вклады застрахованы на общую сумму 1,4 миллиона рублей — если что-то случится даже с самым надежным банком, больше не выплатят, даже если речь идет о разных счетах.

Иногда страховому возмещению подлежат суммы до десяти миллионов рублей. Это касается продажи недвижимости, наследства, ряда выплат и пособий, однако существуют определенные ограничения.

Если речь идет об инвестпродуктах от банков, то здесь существует риск потерять вложенные средства. Ни одна, даже самая надежная структура, не застрахована от обвала рынков, и гарантий доходности нет, напомнил эксперт. Однако хранящиеся на брокерских счетах деньги страхуются, напомнил Григорян.

Ранее эксперты Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) предупредили, что половина россиян рискуют потерять деньги при невнимательности во время подписания кредитных договоров с банками и другими финансовыми организациями. Эксперты выяснили, что каждый пятый россиян не проверяет все пункты договора об оказании финансовых услуг, а при выборе займа 25 процентов граждан останавливаются на невыгодном предложении и не рассматривают предложения от других организаций.