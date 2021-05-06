Юрист раскрыл способы обмана россиян банками

Многие банки используют уловки, пользуясь отсутствием у клиентов финансового образования и нежеланием их вчитываться в текст договора. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист Павел Уткин.

В частности, он указал на такой финансовый инструмент как ипотека. «Здесь способов может быть несколько — это повышение ставки в случае допущения просрочек, навязывание различных страховых продуктов или открытие якобы бесплатной кредитной карты бонусом».

Еще один популярный способ обмана клиентов — это завышенная ставка по вкладам. Суть заключается в том, что повышенная ставка будет действовать не более трех месяцев, а после этого она опустится много ниже той, по которой вклад был открыт до этого, пояснил Уткин.

В апреле россиянам посоветовали при выборе финансовой услуги в банке ознакомиться с условиями и тарифами, обратить внимание на ссылки, приложения и особые условия, а также почитать отзывы и изучить предложения конкурентов. В частности, директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин отметил, что финансовые организации могут предлагать повышенные ставки, например по депозитам. Но получение процентов выше рыночных не гарантируется и зависит от динамики рынков. Он добавил, что в случае скрытого инвестирования, вернуть свои деньги можно будет только в судебном порядке.

По информации Банка России, мисселинг (навязывание не того продукта, за которым обратился человек) чаще всего происходит в банках, куда клиенты приходят оформить или продлить вклад, однако сотрудники уговаривают их заключить другой договор. Обычно это инвестиционные страховые продукты, облигации, векселя самого банка и иные ценные бумаги, пояснили в регуляторе.