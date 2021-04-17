Россиянам назвали способы избежать обмана в банке

Россиянам при выборе финансовой услуги в банке нужно ознакомиться с условиями и тарифами, обратить внимание на ссылки, приложения и особые условия, а также почитать отзывы и изучить предложения конкурентов. Эти способы, которые помогут избежать обмана, назвали РИА Новости опрошенные эксперты.

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Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин отметил, что финансовые организации могут предлагать повышенные ставки, например по депозитам. Но получение процентов выше рыночных не гарантируется и зависит от динамики рынков. Он добавил, что в случае скрытого инвестирования, вернуть свои деньги можно будет только в судебном порядке.

По информации Банка России, мисселинг (навязывание не того продукта, за которым обратился человек) чаще всего происходит в банках, куда клиенты приходят оформить или продлить вклад, однако сотрудники уговаривают их заключить другой договор. Обычно это инвестиционные страховые продукты, облигации, векселя самого банка и иные ценные бумаги, пояснили в регуляторе.

Ранее аналитики агентства АКРА предсказали рост ставок по вкладам в России. По данным специалистов, банки будут вынуждены прибегнуть к этому, чтобы не потерять клиентов.