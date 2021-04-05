В России предсказали рост ставок по вкладам

Российские банки будут вынуждены увеличивать ставки по вкладам, чтобы не потерять клиентов, предсказали аналитики агентства АКРА. Об этом пишет РБК.

Как сообщает издание, ускорение инфляции может привести к тому, что реальная доходность депозитов продолжит падать и это вновь подтолкнет вкладчиков к переводу сбережений в альтернативные инструменты. При этом потребность банков в сохранении клиентов останется. «В этих условиях банки будут поддерживать ставки на высоком уровне», — считают аналитики.

По итогам прошлого года общий объем средств на счетах населения увеличился на 8 процентов, однако средства на депозитах сократились на 1,7 триллиона рублей, а на текущих счетах выросли на рекордные 4,1 триллиона рублей. С учетом роста остатков на счетах эскроу общий приток средств граждан в 2020 году, по оценкам аналитиков, составляет 3,5 триллиона рублей.

Ранее эксперты спрогнозировали, что ускоренный переход к нейтральной монетарной политике спровоцирует скачок средних ставок по кредитам в России. Специалисты считают, что к концу года рост ставок по кредитам может составить 0,75-1 процентный пункт. По прогнозу экспертов, ключевая ставка будет поднята в течение 2021 года до 5-5,25 процента.