Эксперты спрогнозировали рост ставок по кредитам в России

Эксперты спрогнозировали, что ускоренный переход к нейтральной монетарной политике спровоцирует скачок средних ставок по кредитам в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование НКР.

Специалисты считают, что к концу года рост ставок по кредитам может составить 0,75-1 процентный пункт. По прогнозу экспертов, ключевая ставка будет поднята в течение 2021 года до 5-5,25 процента. Однако при реализации негативного инфляционного сценария, вероятность которого НКР считает более низкой, ставка может достичь 6 процентов.

Для того, чтобы сохранить маржинальность бизнеса, банки будут увеличивать ставки по вкладам физических лиц менее активно — вероятно пределах 0,5–0,75 процентного пункта до конца 2021 года.

Повышение ставки может повлиять на снижение темпов инфляции и позволит привлечь иностранный капитал, поскольку инвесторы чаще предпочитают вкладываться в страны с высокими ключевыми ставками, что повлечет укрепление курса рубля. С другой стороны могут подорожать кредиты, из-за чего внутри страны приток капитала в экономику замедлится.