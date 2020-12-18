Россиян предупредили о риске потерять деньги из-за невнимательности

Половина россиян рискуют потерять деньги при невнимательности во время подписания кредитных договоров с банками и другими финансовыми организациями, предупредили эксперты Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Эксперты выяснили, что каждый пятый россиян не проверяет все пункты договора об оказании финансовых услуг, а при выборе займа 25 процентов граждан останавливаются на невыгодном предложении и не рассматривают предложения от других организаций. «Чаще всего рискуют потерять деньги люди без высшего образования, с низким достатком, безработные, представители рабочих профессий и обслуживающий персонал», — заключили аналитики.

Как показали результаты недавнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины (57 процентов) жителей страны считают, что сейчас неудачное время для крупных покупок. Россияне также считают, что в текущий момент не стоит брать кредиты (так ответили 75 процентов респондентов).

За последний год в стране выросло число злостных неплательщиков по кредитам — до 11,7 миллиона. С приходом пандемии гражданам оказалось нечем погашать займы. К 1 ноября с граждан принудительно взыскали 111,3 миллиарда рублей по кредитным платежам. Чаще всего арест накладывается на автомобили и недвижимость.