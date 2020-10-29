Набиуллина предсказала вывод из банков триллионов рублей

Российская банковская система в ближайшие годы переживет потерю триллионов рублей от физических лиц. Такое предсказание в интервью на форуме «Россия зовет!» сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передают «Вести».

Из-за падения ставок по депозитам до уровня ниже инфляции россияне, по оценкам Национального рейтингового агентства (НРА), уже вывели со вкладов в финансовых организациях порядка 1,7 триллиона рублей. Эксперты считают, что тенденция будет усиливаться, а потери составят еще 3,4 триллиона рублей.

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«Количественно сейчас достаточно сложно сказать, но качественно я с такими оценками экспертов согласна», — подтвердила Набиуллина. При этом глава регулятора заметила, что считает сам факт изменения предпочтений людей положительным, поскольку у них появляется больше выбора для вложений.

По ее словам, главное, что должны понимать нынешние вкладчики, это взаимосвязь между большей доходностью и риском. Если россияне начнут гнаться за большими ставками, то они будут сильнее рисковать.

Ранее аналитический центр НАФИ выяснил, что за последние годы уровень лояльности россиян своим банкам упал практически до нуля. Эксперты полагают, что такая ситуация связана с ухудшением условий обслуживания — более низкими ставками, урезанием программы кешбэка и других привилегий.

На этом фоне в сентябре количество физических лиц, открывших брокерские счета на Московской бирже, достигло 6,8 миллиона человек, что на 2,9 миллиона больше, чем в начале года. На тот момент объем покупок российских акций физическими лицами с января оказался выше 335,4 миллиарда рублей.