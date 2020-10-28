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Зарплатные карты оказались не нужны россиянам

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Россияне предпочитают не использовать дебетовые зарплатные карты в качестве основных, они берут вторые и чаще всего — в других банках. Об этом свидетельствует исследование компании КПМГ, передает «Коммерсантъ».

Только 37 процентов респондентов указали, что им достаточно продукта, предложенного работодателем. Более чем половине, 60 процентам, зарплатные карты оказались не нужны.

На каждого участника опроса в среднем приходилось более двух банковских продуктов, при этом чем выше был доход клиента, тем больше у него было карт. Вторыми зачастую выступают премиальные карты с кешбэком, милями или баллами для путешествий. Кроме того, клиенты нередко используют отдельную карту для онлайн-покупок.

На 1 июля 2020 года в России было выпущено 288,9 миллиона банковских карт. На расчетные приходится 86,7 процента, а на кредитные — 13,2 процента. У физических лиц находится 98,5 процента всех карт.

Отдельной статистики по зарплатным картам нет, но для крупнейших госбанков это существенная доля в собственных проектах. Так, у Газпромбанка на зарплатные приходится 76 процентов всех карт, а у ВТБ — половина.

Аналитики КПМГ полагают, что если банки хотят удержать клиентов в рамках зарплатных проектов, то им следует пересматривать условия по продуктам. Впрочем, исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова считает, что многие потребители не хотят пользоваться картой, где лежат основные деньги.

Ранее сообщалось, что за последние годы уровень лояльности россиян своим банкам упал практически до нуля. По данным аналитического центра НАФИ, довольны их работой 36,7 процента опрошенных, недовольны — 35,4 процента, а 27,9 процента оказались пассивными клиентами. Последние в целом довольны, но рекомендовать собственную кредитную организацию не будут.

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