Сбер рассказал о росте рублевых счетов

Объем средств на рублевых и карточных счетах Сбер банка вырос за первые девять месяцев 2020 года на 24 процента, рассказал журналистам глава блока «Розничный бизнес» Кирилл Царев.

По состоянию на конец сентября, объем средств на рублевых карточных и текущих счетах составлял 5,6 триллиона рублей.

«Мы связываем это с тем, что с учетом тренда снижения ставок по вкладам, клиенты для формирования финансовой "подушки безопасности" выбирают накопительные продукты без срока размещения, имея возможности неограниченного пополнения и снятия денежных средств», — отметил Царев.

Общий объем пассивов физлиц составляет на данный момент 15 триллионов рублей. В нынешнем году, по мере введения связанных с пандемией коронавируса ограничений, выросла популярность среди населения цифровых каналов открытия банковских продуктов, в частности вкладов. В настоящий момент их доля составляет около 77 процентов.