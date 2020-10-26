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На деньги россиян начали «охотиться»

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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Банки и инвестиционные компании начали «охотиться» за свободными деньгами россиян, пишут «Ведомости». Фактически они конкурируют друг с другом из-за новых клиентов и ради этого готовы временно отказаться от части прибыли.

Для привлечения новых клиентов многие инвесткомпании готовы снижать комиссии (или вовсе отменять их), в том числе на брокерское обслуживание, проводить бесплатное обучение, предоставлять аналитические материалы или гарантировать возврат убытков в случае неудачных инвестиций.

Опрошенные изданием финансисты предостерегают от вложений средств на слишком привлекательных условиях. Они могут выражаться в чрезмерно высокой обещанной доходности — вплоть до трехзначной. Также рекомендуется избегать слишком сложных инвестиционных инструментов. Обычно это относится к так называемым структурным (или структурируемым) продуктам, формируемым инвесткомпаниями, — клиенту обещают повышенную доходность, но только при соблюдении целого ряда условий, зачастую малосовместимых друг с другом.

Также банки и инвесткомпании стараются использовать множество каналов привлечения клиентов. Некоторые привлекают агентов из нефинансового сектора в лице обычных ретейлеров, телекомпаний, стриминговых сервисов, соцсетей. Нередко те или иные продукты, в том числе страховые, предлагаются и продаются онлайн, например, через мобильное приложение.

Также аналитики предупреждают, что снижение комиссий за обслуживание делает бизнес инвесткомпаний невыгодным, а значит, они могут компенсировать потери другим путем, например, за счет использования персональных данных клиентов.

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