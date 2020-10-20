Названы любимые способы россиян хранить деньги

Сберегательные счета, иностранная валюта и недвижимость остаются любимыми способами россиян хранить деньги. Об этом говорится в исследовании Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, инвесторы в России откладывают или инвестируют 15 процентов своего дохода. Среди самых популярных вложений также называют страхование жизни, криптовалюты и золото. Как сообщили в WGC, 75 процентов опрошенных считают, что драгоценный металл никогда не потеряет своей ценности. Около 68 процентов воспринимают его как защиту от инфляции и колебаний валютных курсов, а 52 процента доверяют этому металлу больше, чем валютам других стран.

Как отметили в организации, подавляющее большинство российских розничных инвесторов (79 процентов) рассматривают инвестирование в золото в будущем. Две трети занимающихся инвестициями россиян (57 процентов) допускают такую возможность, хотя раньше не инвестировали в золото. В то же время только 16 процентов опрошенных заявили, что уже сделали ставку на золото. Ключевым сдерживающим фактором является высокий НДС на золотые слитки в размере 20 процентов, отметили в WGC.

Драгоценный металл является традиционной «тихой гаванью» для инвесторов во время экономических кризисов. В 2020 году цены на золото обновили несколько рекордов на фоне пандемии коронавируса и достигали двух тысяч долларов за унцию. Аналитики UBS ранее назвали золото лучшим вложением осени и всего конца текущего года.