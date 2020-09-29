Названо лучшее вложение осени

Аналитики швейцарского инвестбанка UBS назвали золото лучшим вложением осени и всего конца 2020 года. Выдержки из их доклада приводит CNBC.

«Нам нравится золото, поскольку мы думаем, что к концу года его цена достигнет двух тысяч долларов за тройскую унцию [31,1 грамма]. Это очень хороший способ хеджирования [страховки инвестиций от потерь]», — говорится в докладе.

По словам авторов, на руку покупателям золота играет его относительно низкая цена в данный момент. На момент публикации стоимость фьючерсного контракта на унцию золота с поставкой в октябре равнялась 1880,8 доллара. По оценке UBS, золото, в отличие от многих других активов, устойчиво к неопределенности вокруг президентских выборов в США.

Интерес инвесторов к золоту подогревает также политика низких процентных ставок, проводимая правительствами большинства стран, включая Россию. При этом альтернативным направлением для вложений инвестбанк называет китайские государственные облигации. В ближайшее время они должны быть включены в состав международного индекса FTSE Russell's World Government Bond Index. На данный момент их доходность составляет 2,5 процента против 0,6 процента по казначейским бумагам.

В течение 2020 года цена золота уже достигала двух тысяч долларов за унцию, однако снизилась из-за перетока инвесторов в другие активы на фоне временного восстановления глобальной экономики от последствий пандемии коронавируса.

В 2020 году в золото и другие драгоценные металлы активно вкладываются российские коммерческие банки. Объем их инвестиций по состоянию на 1 сентября составил 121 тонну в пересчете на золото.