Цене на золото предрекли рост

Глава Polymetal Виталий Несис предрек, что цены на золото пойдут в рост. По его мнению, унция может подорожать до 2,3-2,4 тысячи долларов, однако до 3 тысяч скорее всего не дойдет. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Фундаментально золото — цикличный товар. И сейчас мы находимся в начале пика очередного цикла. Сложно предсказать, сколько он продлится, но общая тенденция к сокращению продолжительности циклов очевидна», — сказал эксперт и добавил, что в лучшем случае цены на драгоценный металл ждет кратковременный взлет. Polymetal — крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков.

Также Несис прокомментировал инициативу о повышении налогов в стране. «Так, наверное, можно заткнуть какую-то краткосрочную дыру, но через пять лет есть все шансы остаться у разбитого корыта», — подчеркнул он. Предприниматель подчеркнул, что особенно это касается золотодобычи, поскольку именно там довольно короткий инвестиционный цикл. Средний срок использования месторождения — до 10 лет, а, угольные шахты, например, могут использоваться до 50 лет.