Рынок ждет золотое ралли

Опубликованная во вторник, 1 сентября, сильная промышленная статистика США поддержала доллар, что прервало ралли золота, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9 часов утра цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,41 процента — до 1970,7 доллара за тройскую унцию. «Сильный доллар сдерживает цену на драгоценный металл», — цитирует агентство Reuters мнение стратега DailyFx Маргарета Янга. Но, по его же словам, «более широкая картина остается благоприятной для золота».

На протяжении последних месяцев золото несколько раз переписывало рекордный максимум 2011 года. В мае и июне металл торговался в диапазоне около 1700 долларов за унцию, в начале июля золотые фьючерсы пробили отметку в 1800 долларов, а в конце июля — 1900 долларов за унцию. Максимума цена на спотовом рынке достигла 5 августа, составив 2037,05 доллара за унцию. В ходе торгов цена поднималась до рекордных 2039,93 долларов за унцию.

После этого инвесткомпании начали повышать свои прогнозы не только на драгоценный металл, но и в оценке золотодобывающих компаний России. «В условиях растущих цен на золото нашим фаворитом в секторе является Petropavlovsk», — говорилось еще в июльском обзоре инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» с рекомендацией «покупать». В конце августа аналитики «ВТБ Капитал» пересмотрели прогнозные цены на золото и повысили справедливую цену по акциям Petropavlovsk до 61 британского пенса (сегодня это примерно 60 рублей), также с рекомендацией «покупать». «Золото вырастет до 3000 долларов за унцию в 2022 году», — говорится в их отчете.

Petropavlovsk — пятая по объему добычи золота в России компания. Ее добывающие активы сосредоточены в Амурской области, головная компания зарегистрирована в Лондоне. В 2019 году она добыла 517,3 тысячи унций золота, что на 22 процента больше, чем в 2018 году. Выручка за прошлый год выросла на 48 процентов, до 741,6 миллиона долларов, показатель EBITDA увеличился на 45 процентов, до 264,8 миллиона долларов. В первом полугодии 2020 года Petropavlovsk нарастила производство золота на 42 процента в годовом выражении, до 320,6 тысячи унций. Акции Petropavlovsk PLC торгуются на Московской бирже с 25 июня 2020 года. До этого они с 2007 года торговались только на LSE, где проходил первичный листинг.

«Акции Petropavlovsk показывают интенсивный рост на протяжении нескольких месяцев, являясь драйвером роста индекса Мосбиржи и опережая его на 3-4 процента, — говорит руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев. — Позитивные показатели компании обоснованы двумя ключевыми факторами: на них положительно влияет рост цен на золото и повышенный интерес инвесторов к этому активу. Успех компании напрямую коррелирует с приходом нового топ-менеджмента и кадровыми перестановками. Новый эффективный состав управленцев даже в такой короткий срок смог качественно улучшить положение дел в Petropavlovsk».

С Деевым соглашается и инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов: «Результаты — достаточно хорошие, с момента прихода нового менеджмента котировки выросли примерно на 20 процентов. Впечатляющее начало, хотя дальнейшая судьба зависит от решения корпоративного конфликта. Но в целом, потенциал компании очень большой, с учетом того, что цены на золото находятся на исторических максимумах, а компания является одним из лидеров российской золотодобычи. Petropavlovsk — это одна из наиболее интересных бумаг во втором эшелоне».

На фоне позитивных прогнозов международных и российских агентств относительно стоимости золота, привлекательность актива на рынке остается высокой. После незначительной просадки в конце августа до 1929,3 доллара за унцию, в первую неделю сентября цена на драгметалл вновь превышает 1975 долларов.