Россияне массово захотели заниматься бизнесом

Несмотря на пандемию коронавируса и введенные для борьбы с ним ограничения, россияне в 2020 году массово захотели заниматься бизнесом, свидетельствуют данные опроса Минэкономразвития и Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), выдержки из которого приводят «Ведомости».
29 процентов опрошенных заявили, что готовы попробовать себя в предпринимательстве. При этом только семь процентов респондентов собираются сделать это в течение ближайших трех лет.
Доля россиян, положительно относящихся к предпринимательству, выросла и составила 80 процентов — по сравнению с 77 процентами годом ранее. Авторы опроса называют в числе главных причин такой тенденции меры поддержки со стороны государства, которые коснулись в том числе и малого бизнеса. В частности, предприятия имели возможность получить кредиты на поддержку занятости под ноль и два процента годовых с опцией списания долга при сохранении штата сотрудников на определенном оговоренном уровне.
Также авторы изучали примеры запуска бизнеса в период действия наиболее жестких ограничений. Среди них жительница Тверской области, открывшая консалтинговую компанию, которая оказывает услуги «под ключ».
При этом исследование выявило, что в целом россияне считают меры господдержки недостаточными, и случаи открытия бизнеса во время карантина являются, скорее, исключениями.