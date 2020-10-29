Президент России Владимир Путин пообещал продлить поддержку бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Об этом он заявил на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» Трансляцию на YouTube ведет «Россия 24».

Глава государства предложил продлить на три месяца отсрочку по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) из сферы услуг, в частности, общепита. По его словам, такие предприятия фактически не имели возможности восстановиться после эффекта локдауна во время первой волны коронавируса. Кроме того, ранее в Кремле приняли решение продлить на 2021 год мораторий на плановые проверки малого бизнеса.

«Тем самым мы снижаем и административную, и налоговую нагрузку на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших граждан, поддерживаем рабочие места и доходы людей», — сказал Путин. Глава государства заверил, что правительство готовит дальнейшие шаги по поддержке малого и среднего бизнеса.

Мораторий на плановые проверки МСБ в России ввели в марте 2020 года. В июне премьер-министр Михаил Мишустин продлил запрет на проверки предприятий малого и среднего бизнеса.